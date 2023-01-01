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Bursa'da maden kazası... 1 işçi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da maden kazası... 1 işçi hayatını kaybetti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir maden ocağındaki kazada bir işçi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir maden ocağındaki kazada bir işçi hayatını kaybetti.

Soğucak Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında iş kazası yaşandı.

Sabah saatlerinde yaşanan olayda, bölgedeki mermer ocağında çalışan Abdullah Şahin, (40) devrilen direğin altında kaldı. Ağır yaralanan mermer işçisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yalıntaş Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Abdullah Şahin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafakemalpaşa Bursa 3. Sayfa Haberler

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