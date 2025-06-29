Bursa'da Maddi Hasarlı Kaza Sonrası Kavga: 6 Gözaltı

Bursa'da Maddi Hasarlı Kaza Sonrası Kavga: 6 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası, kaza tarafları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olay anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı. 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, gece saat 00.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerindeki bir düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Deniz E. idaresindeki otomobil, park halindeki iki araca çarptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Ancak çarpma sırasında sürücünün aracına ait plaka kaza yerinde düştü. Kazanın ardından olay yerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, plakanın sahibi olan Deniz E.'ye ulaşıp olay yerine gelmesini sağladı. Kısa süre sonra kaza nedeniyle zarar gören araç sahipleriyle Deniz E. arasında tartışma başladı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen şahısların yakınlarının da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Polis ekipleri kavgayı ayırmakta zorlanınca takviye ekip çağrıldı. Kavgaya karışan Süreyya G. (44), Ferdi G. (23), Halil G. (25), Oğuzhan G. (24) ile kazaya karışan araç sürücüsü Deniz E. (21) ve ağabeyi Oğuzhan E. (24) gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu

Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

İsrail sürgün haritasını yayımladı! Mahalleleri tek tek işaretlediler
Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir

Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i küplere bindirdi
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu

Alevlerin arasında kaldılar! Orman ekibi son anda böyle kurtuldu
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

Cezaevi boşaltıldı, yüzlerce mahkum çevre illere nakledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.