Bursa'da lüks rezidans inşaatında korkutan yangın

Bursa'da lüks rezidans inşaatında yangın çıktı. Bütün işçiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay merkez Nilüfer ilçesi Ataevler mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, lüks rezidans inşaatında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede tüm işçiler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 1 saat müdahale sonucu kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa