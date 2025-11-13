Haberler

Bursa'da Lüks Otomobil Park Halindeki Tıra Çarptı: Sürücü Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki tıra arkadan çarpan lüks otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye olay yerinde kalp masajı yaptı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, lüks bir otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Halil A. idaresindeki 16 BHB plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan Ahmet T.'ye ait 10 ARD plakalı tıra henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Halil A., ekiplerin uzun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Kalbi duran sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı. Acar, hayati tehlikesi devam ederken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte Yunus'un dönüş tarihi

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte Yunus'un dönüş tarihi
Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz

İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz
Komşusunu dövüp camdan attı

Komşusunu dövüp camdan attı
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.