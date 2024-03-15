Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Lüks Cip Tıra Arkadan Çarptı, Sürücü Son Anda Kurtarıldı

Güncelleme:

Bursa'da bir lüks cip, seyir halindeki tıra arkadan çarptıktan sonra alev aldı. Sürücü, çarpmanın etkisiyle bayıldı ancak vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da lüks cip, seyir halindeki tıra arkadan çarparken, sürücüsü çarpmanın şiddetiyle bayıldı. Cip kısa sürede alev alırken, sürücüsü vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. O anlar, yardıma gelen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.F.E. idaresindeki 34 YFE 94 plakalı lüks cip, seyir halindeki R.T. yönetimindeki 17 ZF 224 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Y.F.E. bayıldı. Yoldan geçen diğer sürücüler yaralanarak bayılan sürücünün yardımına koştu. O sırada cip alev alırken, vatandaşlar sürücü Y.F.E.'yi zor da olsa sıkıştığı yerden kurtardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale ederek söndürdü. O anlar, sürücünün yardımına giden bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hastanede tedavi altına alınan cip sürücüsü Y.F.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Zehra Konakçı kimdir? CHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Zehra Konakçı kaç yaşında, nereli? Mehmet Yalçın kimdir? AK Parti Hatay- Yayladağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yalçın kaç yaşında, nereli? Seyit Ali Aslan kimdir? AK Parti Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Seyit Ali Aslan kaç yaşında, nereli? Hamdi Ak kimdir? Memleket Partisi Konya Meram Belediye Başkan Adayı Hamdi Ak kaç yaşında, nereli? Hakan Karabacak kimdir? CHP Eskişehir Beylikova Belediye Başkan Adayı Hakan Karabacak kaç yaşında, nereli? Ahmet Selman Yumuşak kimdir? AK Parti Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı Ahmet Selman Yumuşak kaç yaşında, nereli? Gürbüz Güller kimdir? CHP Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı Gürbüz Güller kaç yaşında, nereli? Bekir Altan kimdir? AK Parti Hatay- Tayas Belediye Başkan adayı Bekir Altan kaç yaşında, nereli? Ramazan Duman kimdir? Gelecek Partisi Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ramazan Duman kaç yaşında, nereli? Ömer Erdal Çelik kimdir? AK Parti Hatay- Kırıkhan Belediye Başkan adayı Ömer Erdal Çelik kaç yaşında, nereli? Şerife Öz kimdir? Gelecek Partisi Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Şerife Öz kaç yaşında, nereli? Adem Demir kimdir? Memleket Partisi Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Adem Demir kaç yaşında, nereli? Erdoğan İncedayı kimdir? Zafer Partisi Denizli Kale Belediye Başkan Adayı Erdoğan İncedayı kaç yaşında, nereli? Mahmut Elihayrat kimdir? Memleket Partisi Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Mahmut Elihayrat kaç yaşında, nereli? Kemran Vezir kimdir? Zafer Partisi Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı Kemran Vezir kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title