Bursa'da Lüks Cip Alev Alev Yandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde lüks cip alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Karacabey ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Lüks bir cip, sokak ortasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. - BURSA