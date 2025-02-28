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Bursa'da Lüks Cip Alev Alev Yandı

Bursa'da Lüks Cip Alev Alev Yandı
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Karacabey ilçesinde meydana gelen olayda, lüks bir cip bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde lüks cip alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Karacabey ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Lüks bir cip, sokak ortasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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