Bursa'da Lüks Araç Sürücüsüne 16 Bin Lira Ceza

Bursa'da Lüks Araç Sürücüsüne 16 Bin Lira Ceza
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Bursa'da makas atarak seyir halindeki sürücüleri tehlikeye atan lüks otomobil sürücüsüne 16 bin 580 lira ceza kesildi ve ehliyetine 2 ay el konuldu.

Bursa'da seyir halinde olan sürücüleri hiçe sayarak makas atan lüks otomobil sürücüsüne 16 bin 580 lira ceza kesildi, ehliyetine ise 2 ay el konuldu.

Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde 16 ARP plakalı araç sürücüsü, seyir halinde olan diğer araçları hiçe sayarak makas atmaya başladı. Tehlikeli anlar ise saniye saniye başka bir aracın kamerasına yansıdı. Polis ekipleri görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Lüks araç sürücüsüne, 6 maddeden toplam 16 bin 580 lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine ise 2 ay el konuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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