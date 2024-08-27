Bursa'da Lokantaya Silahlı Saldırı

Bursa'da bir şüpheli gece saatlerinde hafif ticari araçla gelip 4 katlı bir binanın altında bulunan lokantaya kurşun yağdırdı. Korkuyla uyanan mahalleli 112'ye ihbarda bulunurken, saldırgan olay yerinden hızla kaçtı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari araç ile ilerleyen bir şüpheli, 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan lokantaya yaklaştığında aracın camından iş yerine arka arkaya ateş açtı. Silah sesleri üzerine mahalleli panik halinde 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine ekip sevk edilirken, saldırgan ise olay yerinden hızla kaçtı. Olayda can kaybı yaşanmazken, işletmede maddi zarar meydana geldi. Konuyla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA