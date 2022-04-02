Bursa'da lodosun etkisiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi - Haberler

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Bursa'da lodosun etkisiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da lodosun etkisiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle ağaçlar ve tuğlalar araçların üstüne düşerek zarar verdi.

Bursa'da lodosun etkisiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi

BURSA - Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle ağaçlar ve tuğlalar araçların üstüne düşerek zarar verdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde şiddetini arttıran lodos nedeniyle ağaçlar araçların üzerine devrildi. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.

Diğer bir görüntüde ise merkez Yıldırım ilçesi Erikli mahallesinde bulunan bir evin duvarından düşen tuğlalar park halindeki cipin üstüne düştü. Cipte büyük maddi hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmadı.

Bursa'da lodosun etkisiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi

Bursa'da lodosun etkisiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi

Bursa'da lodosun etkisiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

Yıldırım, Lodos, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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