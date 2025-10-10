Haberler

Bursa'da Lise Öğrencisi Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Osmangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisine otomobil çarptı. Vatandaşların ilk müdahalede bulunduğu yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan kadın sürücü, bir anda yola çıkan lise öğrencisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan öğrenci, yere yığıldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine koşarak yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
