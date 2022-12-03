Bursa'da LGBT'nin özel dayanışma merkezine tepki

Bursa'da CHP'li Nilüfer Belediyesinin LGBT için özel dayanışma merkezi açması iddiaları sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirdi. İçişleri Bakanlığının inceleme başlattığı Belediye önünde toplanan yüzlerce kişi tepki göstererek "Evlatlarımızın zihin, gönül ve ahlak değerlerine hücum eden bu edepsizliğe destek verenlere haddinizi bilin diyoruz" mesajı verildi.

CHP'li Nilüfer Belediyesinin LGBT için özel dayanışma merkezi açması iddialarının ardından İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz gün belediye hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Olayın ortaya çıkmasının ardından harekete geçen sivil toplum örgütleri LGBT için özel dayanışma merkezi açan CHP'li belediyeyi protesto etti. Bursa İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları belediye önünde basın açıklaması yaptı. Bursa İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan, "Bugün burada birçok sivil toplum kuruluşumuzla birlikte Nilüfer Belediyesi bünyesinde 'toplumsal cinsiyet atölyesi' adı altında LGBT dayanışma merkezinin açılmasına ve bunun propagandasının yapılmasına karşı en güçlü şekilde tepkimizi dile getirmek ve dur demek için toplandık. Özgürlük, insan hakları, eşitlik, tercih ve modernite gibi kavram kılıflarıyla, her türlü materyal ve propaganda afişlerinde kullanılan renk ve logo seçimleriyle, şirin çizgi karakterlerle, sözde uyumlu eşcinsel aile dizileriyle, iyi kalpli gösterilen cinsiyetsiz karakterler ile çocuklarımıza ve toplumumuza bunların normalmiş gibi sunum yapıldığının da farkındayız. Neredeyse tamamı Müslüman olan, en güçlü özelliği aile bağları, güçlü aile ve birey ahlakı temeli üzerinde kurulu ülkemizde, Allah'ın ve Resul'ünün kabul etmediği bu ahlaksızlığa destek olan, çanak tutan, gönül veren, bu milletten ve değerlerinden uzak ortaklarınızın bulunduğunun da farkındayız. Evlatlarımızın zihin, gönül ve ahlak değerlerinde hücum eden bu edepsizliğe destek verenlere haddinizi bilin diyoruz. Bir an önce bu ahlaksızlığın propagandasını yaptığınız belediye bünyesindeki atölyeyi kapatmanızı ve bunun propagandasını yapan derneklere verdiğiniz desteği çekmenizi şiddetle ve ivedilikle bekliyoruz" dedi. - BURSA