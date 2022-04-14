Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi yakalandı

Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

BURSA (İHA) - Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya 7,5 gram ağırlığında altın zincir, Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren başka bir kuyumcuya 8.08 gram ağırlığındaki sahte altın zincirin satılması sonucu Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu şüphelilerin, Ö.Y. (31), A.K. (37), A.K. (30) ve M.V. (25) olduğu tespit edilerek takibe alındı. Şüpheliler yine aynı şekilde başka bir kuyumcuya sahte altın satacakları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.V. ifadesinin ardından serbest kalırken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çamlıca, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title