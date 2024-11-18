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Bursa'da Kuyumcuda Silahlı Saldırı: Gasp Sonrası Kaçış

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kar maskeli bir saldırgan, takip ettiği husumetlisini kuyumcuda bacağından vurdu ve olay yerinde güvenliklerin açtığı ateşle kaçarken, yoldan çevirdiği bir aracı gasp ederek kayıplara karıştı.

Kuyumcuda silahlı saldırı...Takip ettiği kişiyi bacağından vurup gasp ettiği araçla kaçtı

BURSA - Bursa'da kar maskeli bir şüpheli takip ettiği husumetlisini kuyumcuda alışveriş yaparken vurdu. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, saldırgan yoldan çevirdiği kamyonu gasp edip, kayıplara karıştı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir plazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskeli bir şüpheli, husumetlisi olan Kamil M.'yi takip etmeye başladı. Plazada bir kuyumcuya girip alışveriş yapan Kamil M.'yi bacağından vuran saldırgan güvenliklerin ateş açması sonrası hızla kaçarken, kanlar içinde kalan adamın yardımına çevredekiler koştu. Silahlı saldırgan caddeye koşup bir aracı gasp etti. Olay yerinden yaklaşık 10 kilometre boyunca araçla kaçan saldırgan kaçırdığı aracı da cadde üzerinde bırakıp kayıplara karıştı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, hastaneye kaldırılan Kamil M. tedavi altına alındı.

Bursa'da Kuyumcuda Silahlı Saldırı: Gasp Sonrası Kaçış
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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