Bursa'da Kurye Saldırısına Uğradı

Bursa'da kurye ile tartışan şahıslar, genç adama tekme tokat saldırdı. Canını zor kurtaran kurye olay yerinden koşarak uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yıldırım ilçesi Duaçınarı Vişne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, paket teslimatı yapan kurye ile dönüş yapmak isteyen servis sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar, araçtan inip kuryeye tekme tokat saldırdı. Darbelerden kurtulmak isteyen kurye koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kurye saldırıdan yara almadan kurtuldu. - BURSA