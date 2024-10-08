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Bursa'da Kurye Kavgası Sopalarla ve Yumruklarla Geldi

Bursa'da Kurye Kavgası Sopalarla ve Yumruklarla Geldi
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Bursa'da iki kurye arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavgada taraflar sopa ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.

Bursa'da kuryelerin sopalı yumruklu kavgası kamerada

Çevredekiler güçlükle ayırdı, 2 kurye caddeyi boks ringine çevirdi

BURSA - Bursa'da iki kurye arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya döndü. Tarafların birbirlerine sopa ve yumruklarla vurduğu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolda karşılaşan iki kurye arasında küfürleşme nedeniyle sözlü tartışma meydana geldi. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bırakınca taraflar birbirlerine sopa, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Caddenin boks ringini aratmadığı kavga anı ise kameraya yansırken, çevredekiler tarafları güçlükle ayırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa

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