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Bursa'da Kurt Sürüsü Çiftliklere Saldırdı: 6 Koyun, 40 Tavuk ve 2 Kaz Telef Oldu

Bursa'da Kurt Sürüsü Çiftliklere Saldırdı: 6 Koyun, 40 Tavuk ve 2 Kaz Telef Oldu
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Bursa'nın İznik ilçesindeki çiftliklere saldıran kurt sürüsü, 6 koyun, 40 tavuk ve 2 kazı telef ederek hayvan sahiplerini büyük üzüntüye boğdu. Mahalle sakinleri, daha önce yaşanmamış bu tür bir saldırı sonrası yetkililerden önlem bekliyor.

Bursa'da çiftliklere giren kurt sürüsü 6 koyun, 40 tavuk ve 2 kazı telef etti. Büyük üzüntü yaşayan hayvan sahipleri yaşadıkları kayıpların ardından isyan etti.

İznik ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde gece saatlerinde kurt sürüsü iki çiftliğe saldırdı. Sürünün hedef aldığı çiftliklerde 6 koyun, 40 tavuk ve 2 kaz telef oldu. Mahalle sakinleri, meydana gelen bu saldırı sonrası büyük bir üzüntü yaşadı.

Daha önce böyle bir saldırı olmadığını belirten Çiçekli Mahallesi Muhtarı Davut Kocabaş, "Dün gece itibarıyla 2 vatandaşımızın ağılına yabani hayvan saldırısı oldu. 6 koyun, 40 tavuk ve 2 kaz vahşi hayvanlar tarafından telef edildi. Daha önce bu tarzda bir vaka hiç yaşamadık. Bu nedenle yetkililerden ilgi ve alaka bekliyoruz. Bu yabani hayvanların kurt sürüsü olduğunu düşünüyoruz. Birtakım izlere dayanarak büyük bir kurt sürüsünün köyümüze vahşice saldırdığını düşünüyoruz" dedi.

Hayvan sahipleri, bu tür saldırıların tekrar yaşanmaması için önlem alınmasını istedi. Olayın ardından bölge sakinleri, başta tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler olmak üzere herkesin büyük bir tedirginlik yaşadığını ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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