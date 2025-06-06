Bursa'da Kurban Bayramı'nda İlginç Hissedar Arayışı

Bursa'da Kurban Bayramı'nda İlginç Hissedar Arayışı
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Bursa'da Kurban Bayramı sırasında bir kurbanlık çiftliğinde hissedarlar, isimlerini yazdıkları kartonlarla birbirlerini bulmaya çalıştı. Kalabalık ve organizasyon eksikliği nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlar, bu durumu sosyal medyada paylaştı.

Bursa'da Kurban Bayramı yoğunluğu ilginç görüntülere sahne oldu. Bir kurbanlık çiftliğinde hissedar olan vatandaşlar, ortaklarını bulmakta zorlanınca ellerine karton alarak çiftlik içinde dolaşmaya başladı. Kartonların üzerine hissedar isimleri yazan kişiler birbirini bulmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Yenişehir ilçesinde bulunan bir çiftlikten kurbanlıklarını alan vatandaşlar, bayram namazı sonrası kurbanlık alımı için çiftliğe akın etti. Vatandaşlar, kalabalık ve organizasyon eksikliği nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı. Ortaklaşa hayvan alan hissedarlar birbirleriyle iletişim kuramayınca çözümü kartonlara isim yazarak dolaşmakta buldu. Çiftlik alanında yaşanan bu durum, hem şaşkınlık hem de tepkiyle karşılandı. Bazı mağdurlar o anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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