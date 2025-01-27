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Bursa'da Kundaklama Vakası: Şüpheli 7 Saatten Fazla Evinin İçinde Kendini Kilitledi

Bursa'da Kundaklama Vakası: Şüpheli 7 Saatten Fazla Evinin İçinde Kendini Kilitledi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evi kundaklayan şüpheli, jandarma ekiplerini görünce kendini eve kilitledi. Eline bıçağı alarak pencereye çıkan şahsı ikna çabaları 7 saatten fazla sürdü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evi kundaklandığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerini görünce kendini eve kilitledi. Eline bıçağı alarak pencereye çıkan şahsı ikna çabaları 7 saattir sürüyor.

İddiaya göre, saat 13.30 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'ta bir evi kundaklayan Hüseyin G. (45) olay yerinden kaçtı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Jandarma ekipleri, şüphelinin İnegöl'e bağlı kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde ikamet ettiğini tepsit etti. Eve gelen ekipleri görünce kapıyı kilitleyen şahıs, eline bıçağı alarak pencereye çıktı. Olay yerine çok sayıda jandarma sevk edilirken, ekipler şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı. Evde şüphelinin çocuklarının da olduğu öğrenilirken, yaklaşık 7 saattir şahsı ikna çalışmaları sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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