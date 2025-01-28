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Bursa'da Kundaklama Şüphelisi Jandarmaya Direniyor

Bursa'da Kundaklama Şüphelisi Jandarmaya Direniyor
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evi kundakladığı iddia edilen Hüseyin G. isimli şüpheli, Jandarma ekiplerine 18 saatten fazla direniyor. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilerek ikna çalışmaları sürdürülüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evi kundaklandığı iddia edilen şüpheli, evine gelen Jandarma komutanlığı ekiplerine direndi. Şahıs 18 saattir ekiplere direniyor.

Dün saat 13.30 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye sokakta evi kundaklayan Hüseyin G.(45), olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yerini tespit etti. Ekipler, İnegöl'ün kırsal Alibeyköy mahallesinde ikamet eden şahsın evinde olduğunu tespit ettiler.

Eve giden ekipleri görünce kapıyı kilitleyen şahıs, elinde bıçakla direnmeye başladı. Olay yerine çok sayıda Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler pencerede bekleyen eli bıçaklı şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı. Şüphelinin evinde çocuklarının olduğunu öğrenen Jandarma komutanlığı ekipleri, titiz ve dikkatli bir çalışma yürütüyor. Yaklaşık 18 saatten bu yana ikna çalışmaları sürdürülüyor.

Öte yandan güvenlik kaynakları herhangi bir rehine durumunun söz konusu olmadığını eşi ve çocuklarının evde bulunduğunu, şahsın evi neden kundakladığının da araştırıldığını kaydettiler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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