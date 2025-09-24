Bursa'da Kundaklama Olayında 3 Kişi Tutuklandı

Haberler

Bursa'da bir mağazayı kundaklayan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mağazayı kundaklayıp görüntüleyen şüphelilerle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da bir mağazayı kundakladıktan sonra o anları videoya alan şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üye olmak ve yönetmek" suçundan adliyeye sevk edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde yapılan değerlendirme sonucu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
