Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
3 gazeteci neden gözaltında? Bakan Tunç'tan açıklama geldi

3 gazeteci neden gözaltında? Bakan Tunç'tan açıklama var
'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi

Getir götür işlerinden patronluğa! İşte baş sorumlu Halit'in hikayesi
Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti

Bakanlık, vatandaşı kandıran 5 peynir markasını ifşa etti

Bursa'da Kundaklama Olayında 24 Saat Direnen Şüpheli Teslim Oldu

Bursa'da Kundaklama Olayında 24 Saat Direnen Şüpheli Teslim Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evi kundaklayan ve elinde bıçakla direnen şüpheli, jandarma ekipleriyle 24 saat süren müzakerelerin ardından teslim oldu. Olayla ilgili detaylar ve şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kundaklayıp saklandığı evde jandarma ekiplerine 24 saat direndikten sonra teslim olan şüpheli, sorgulanmak üzere İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Pazartesi günü saat 13.30 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'ta evi kundaklayan Hüseyin G. (45), olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yerini tespit etti. Ekipler, İnegöl'ün kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde ikamet eden şahsın evinde olduğunu tespit etti.

Eve gelen ekipleri görünce kapıyı kitleyen şahıs, elinde bıçakla direnmeye başladı. Olay yerine çok sayıda Jandarma Komutanlığı ekibi sevk edildi. Ekipler pencerede bekleyen eli bıçaklı şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Şüphelinin evinde çocuklarının olduğunu öğrenen jandarma ekipleri, titiz ve dikkatli bir çalışma yürüttü.

Çocuklar çıkarıldı

Şüpheli babasının yanından ayrılmayan çocuklar 13 yaşındaki E.G. ve 15 yaşındaki E.G. 16 saat süren ikna sonucu evden çıkarıldı. İnegöl Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı tarafından 24 saat süren ikna sonucu şüpheli Hüseyin G. de evinden çıkarak teslim oldu.

Kundakladığı görüntüler ortaya çıktı

Şüphelinin Sinanbey Mahallesi'ndeki bir evi benzin dökerek yaktığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler de ortaya çıktı.

Levye ile camları kırmış

Hüseyin G.'nin kundaklamadan 1 gün önce de yine geldiği evin camlarını levye ile kırdığı ortaya çıktı. O anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Her şeyi itiraf etti

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin G., sorgulamasının ardından kundaklama olayı yerinin polis bölgesi olması nedeniyle İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Kundaklama ve levye ile saldırı olayında babasına yardım eden E.G. (15) de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli Hüseyin G.'nin (45) ifadesinde, "Benim sevgilimi saklıyorlardı. Benim eşyalarımı sokağa attılar. Ben de bir anlık sinirle yaktım, levye ile camlarını kırdım" dediği öğrenildi.

Sorgulamalarının ardından baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Getir götür işlerinden patronluğa! İşte baş sorumlu Halit'in hikayesi
img

İcra memurları, başkanın makam odasını böyle boşalttı
img

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ahmet Türk'ü kahreden silahlı saldırı
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
Napoli, Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddettiler
Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.