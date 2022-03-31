Kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın Bursa'da kumar oynatılan kıraathaneye yapılan baskında iki kişiye para cezası kesilirken; iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın

BURSA - Bursa'da kumar oynatılan kıraathaneye yapılan baskında iki kişiye para cezası kesilirken; iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ndeki kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Ekipler, gece saatlerinde kıraathaneye baskın düzenledi. Yapılan baskında, kumar oynayan iki kişi suç üstü yakalanırken 3 bin 638'er lira para cezası uygulandı. Masadaki bin liraya ve oyun kağıtlarına el konuldu. İş yeri sahibi B.D'ye ise, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan' işlem yapılarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın

Kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın

Kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın

Kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın

Kumar oynatılan kıraathaneye şok baskın

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title