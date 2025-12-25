Haberler

Bursa'da 300 polisle uygulama: Mekanlar denetlendi, kumar masaları çökertildi

Bursa'da 300 polisle uygulama: Mekanlar denetlendi, kumar masaları çökertildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da yapılan yılbaşı öncesi denetimlerde 200 iş yeri kontrol edildi. Kumar oynatılan 3 iş yeri hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynayanlara toplam 73 bin 976 TL ceza kesildi. Denetimlerde ruhsatsız ve yasadışı faaliyetler de belirlendi.

Bursa'nın yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen iş yerleri ve şahıslar hakkında adli ve idari işlemler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde 200 iş yeri denetlendi. 300 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında 3 iş yerinde çıkar amaçlı kumar oynatıldığı belirlendi. İş yeri sorumluları hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 8 kişiye toplam 73 bin 976 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında ayrıca bin 485 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken 14 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 28 iş yerinde kapalı alanlarda sigara içildiği, 2 iş yerinde açıktan alkol satışı yapıldığı, 3 iş yerinde mesul müdürlük belgesinin bulunmadığı, 5 iş yerinde çalışan 5 kişinin SGK kaydının olmadığı, 2 iş yerinde ise iş yeri sorumlusunun işletmede bulunmadığı belirlendi.

Polis ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kumar ve yasa dışı faaliyetlere yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Türkiye'nin komşusu, terör örgütüne resti çekti: Anlaşma yok
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

"Kütüphane" ile ilgili iddiayı gündeme getiren gazeteciye gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
İzlediği yapay zeka videosu hayatını kararttı

İzlediği video hayatını kararttı
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Polonya'nın Paris Büyükelçisi sahte diploma soruşturması nedeniyle görevden alındı

Büyükelçi, sahte diploma suçlamasıyla görevden alındı
Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Kim Jong Un'un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor! İşte Kim'in son hali