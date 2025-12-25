Bursa'da 300 polisle uygulama: Mekanlar denetlendi, kumar masaları çökertildi

Bursa'nın yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen iş yerleri ve şahıslar hakkında adli ve idari işlemler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde 200 iş yeri denetlendi. 300 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında 3 iş yerinde çıkar amaçlı kumar oynatıldığı belirlendi. İş yeri sorumluları hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 8 kişiye toplam 73 bin 976 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında ayrıca bin 485 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken 14 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 28 iş yerinde kapalı alanlarda sigara içildiği, 2 iş yerinde açıktan alkol satışı yapıldığı, 3 iş yerinde mesul müdürlük belgesinin bulunmadığı, 5 iş yerinde çalışan 5 kişinin SGK kaydının olmadığı, 2 iş yerinde ise iş yeri sorumlusunun işletmede bulunmadığı belirlendi.

Polis ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kumar ve yasa dışı faaliyetlere yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BURSA