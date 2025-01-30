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Bursa'da Küçük Kızın Yola Fırlaması Facianın Eşiğinden Döndü

Bursa'da Küçük Kızın Yola Fırlaması Facianın Eşiğinden Döndü
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oyun oynarken yola fırlayan 4 yaşındaki bir kız çocuğu, aniden yola çıkmasıyla birlikte otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç içi kameraya yansıdı.

Bursa'da oyun oynarken yola fırlayan bir çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yürekleri ağza getiren o anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde ki sokak arasında oyun oynayan 4 yaşındaki bir kız çocuğu ablasıyla oyun oynarken aniden yola fırladı. O an da seyir halindeki sürücü ise, yola fırlayan küçük kızı son anda fark edip frene bastı. Minik kızın kazadan kıl payı kurtulduğu anlar araç içi kamerasıyla kaydedilirken, sürücünün hızla ilerlememesi muhtemel bir faciayı önledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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