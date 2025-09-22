Haberler

Bursa'da Kucağındaki Çocuğu ile Yürüyen Anneye Saldırı

Bursa'da Kucağındaki Çocuğu ile Yürüyen Anneye Saldırı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kucağında çocuğuyla yürüyen bir anne, üç kadın tarafından sokakta saldırıya uğradı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Bursa'da sokak ortasında kucağında çocuğu ile yürüyen bir anne, tartıştığı 3 kadının saldırısına uğradı. Anneye tekme tokat saldıran kadınların dehşeti güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 20 Eylül günü saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kucağında çocuğu ile yürüyen anne, yolda karşılaştığı 3 kadınla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kucağındaki çocuğu yere bırakan anne, saldırgan kadınların hedefi oldu. 3 kadın, genç anneyi tekme ve yumruklarla darbetti. Küçük çocuk, annesinin çığlıklarını izlerken gözyaşlarına boğuldu.

Dehşet anları bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
