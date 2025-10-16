Haberler

Bursa'da Kreşin Faaliyetleri Durduruldu: Ciddi İhmal ve Usulsüzlükler Tespit Edildi

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 yaşındaki Berra Dizi'nin boğularak hayatını kaybettiği özel kreşin faaliyetleri, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan inceleme sonucu ciddi ihmal ve usulsüzlükler nedeniyle durduruldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 4 yaşındaki Berra Dizi'nin havuzunda boğularak hayatını kaybettiği özel kreşin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık müfettişleri tarafından hazırlanan raporda okulda ciddi ihmal ve usulsüzlüklere yer verildi. Raporda, kaçak öğretmen çalıştırılması, kaçak öğrenci istihdamı ve okul kurucusunun sorumluluklarını yerine getirmemesi gibi ağır tespitler bulundu.

Yapılan incelemeler sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulun faaliyetlerinin bugün itibariyle durdurulmasına karar verildi.

Okulun kapatılmasına gerekçe olarak, mevzuata aykırı faaliyetler ve yönetim ihmalleri gösterildi. Kararın ardından öğrencilerin ve velilerin durumuna ilişkin sürecin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütüleceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
