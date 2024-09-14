Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Kovalamaca: Uyuşturucu ile Yakalandılar

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Yunus Timleri'nin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şahıslar, mısır tarlasında yakalandı. Araçta 116 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi bulundu. Dört kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Yunus Timlerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şahıslar kovalamaca sonucu mısır tarlasında kıskıvrak yakalandı. 4 şahıs gözaltına alınırken, araç içerisinde 116 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Dobruca Mahallesi Bent Caddesi üzerinde uygulama yapan Motosikletli Polis Timleri H.A. yönetimindekiotomobile'dur' ihtarında bulundu. Yunus Timleri, H.A idaresindeki aracı 15 dakika süren kovalamaca sonucusokak arasında durdurdu. Araçtan inip kaçan şahıslar mısır tarlası içerisinde kıskıvrak yakalandı. Şahıslardan sürücü H.A. ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan, arkadaşı M.A'ın ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında yakalama kararı olduğu anlaşıldı. Şahıslar gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 116 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, hassas terazi ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 12 bin TL ele geçirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

bursa

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi mesajı: Hesabını mutlaka soracağız

Ayşenur'un katillerine seslendi: Hesabını mutlaka soracağız

 Narin'in kaybolduğu gün paylaşılmış! Aileden kimse bu mesaja açıklık getiremiyor

Narin'in ailesinden kimse bu mesaja açıklık getiremiyor

 Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

Narin Güran cinayetinde oklar ağabeye dönmeye başladı
Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bandırmaspor Amedspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor Amed maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Bandırmaspor Amedspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bandırmaspor Amed maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 15 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Yengeç, Kova, Yay burcu yorumu! 15 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi
title