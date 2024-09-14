Bursa'da Kovalamaca: Uyuşturucu ile Yakalandılar

Bursa'da Yunus Timlerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şahıslar kovalamaca sonucu mısır tarlasında kıskıvrak yakalandı. 4 şahıs gözaltına alınırken, araç içerisinde 116 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Dobruca Mahallesi Bent Caddesi üzerinde uygulama yapan Motosikletli Polis Timleri H.A. yönetimindekiotomobile'dur' ihtarında bulundu. Yunus Timleri, H.A idaresindeki aracı 15 dakika süren kovalamaca sonucusokak arasında durdurdu. Araçtan inip kaçan şahıslar mısır tarlası içerisinde kıskıvrak yakalandı. Şahıslardan sürücü H.A. ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan, arkadaşı M.A'ın ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında yakalama kararı olduğu anlaşıldı. Şahıslar gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 116 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, hassas terazi ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 12 bin TL ele geçirildi. - BURSA