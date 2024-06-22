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Bursa'da Korupark AVM'nin Otoparkında Araç Yangını

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Bursa'daki Korupark AVM'nin kapalı otoparkında park halindeki bir araç alev aldı. Yangın ekiplerce söndürüldü ve araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'daki Korupark AVM'nin kapalı otoparkında bir araç alev alev yandı. Otoparkı dumana boğan yangın ekiplerce söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesinde bulunan Korupark AVM'nin kapalı otoparkında park halindeki araç bir anda alev aldı. Aracın yandığını gören görevliler durumu 112 ekiplerine bildirirken, otoparkı duman kapladı. İhbar üzerine gelen ekipler araçtaki yangını kısa sürede söndürdü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, alışveriş için gelen vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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