Bursa'da korkutan yangın
Bursa'nın Karacabey ilçesinde otluk alanda çıkan yangın korkuttu. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Bursa'da korkutan yangın
BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde otluk alanda çıkan yangın korkuttu.
Yangın, Karacabey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.