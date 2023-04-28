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Bursa'da korkutan yangın

Bursa'da korkutan yangın

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da bir işyerinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Bursa'da bir işyerinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Durmuş Sokak üzerinde bulunan bir işyerinden alevler yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, alevler hızla işyerini sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

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