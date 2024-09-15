Bursa'nın Karacabey İlçesinde Aniden Hortum Ortaya Çıktı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Yeniköy Boğaz açıklarında meydana gelen hortum, vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Aniden ortaya çıkan hortum, kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Olay, ilçede yaşayanlar üzerinde tedirginlik yarattı ve yerel halk, doğanın bu beklenmedik olayında ne yapmaları gerektiği konusunda endişelendi.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen hortum vatandaşlarda paniğe neden oldu.
Karacabey ilçesi Yeniköy Boğaz açıklarında aniden çıkan hortum vatandaşlarda paniğe neden oldu. Bir süre devam eden hortum daha sonra gözden kayboldu. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa