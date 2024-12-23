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Bursa'da Korkutan Çiftlik Yangını

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yer alan bir çiftlikte, içinde restoranın da bulunduğu alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının sebebi henüz araştırılıyor.

Bursa'da çiftlikte korkutan yangın

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde içinde restoranın da bulunduğu çiftlikte yangın çıktı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde içinde Alaaddinbey Restoranı'nın da bulunduğu çiftlikte meydana geldi. Dumanları görenler durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çiftlikte büyük hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da Korkutan Çiftlik Yangını
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
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