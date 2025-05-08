Bursa'da Köpeğe Çarpmamak İçin Şarampole Uçan Araçta Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir sürücü yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca, yaklaşık 4 metrelik yükseklikten şarampole uçtu.

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş mevkiinde seyir halindeki otomobil sürücüsü, yola fırlayan sokak köpeğini fark edince ani bir şekilde direksiyonu kırdı. Sürücünün kontrolünden çıkan araç, şarampole sürüklenip yaklaşık 4 metre aşağıya düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü, şans eseri yara almadan kurtulurken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA