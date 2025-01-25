Bursa'da kontrolden çıkan tır refüje uçtu. Facianın teğet geçtiği kazada sürücü yaralanırken, otobanda trafik uzun kuyruklar oluşturdu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çağlayan Köyü mevkiinde otobanda seyir halindeki tır kontrolden çıkıp refüje daldı. Bariyerleri aşan araç, girdiği refüjde mahsur kaldı. Çevredekiler kazaya karışan tırın sürücüsü için yardıma koşarken, 112 ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan sürücünün tedavisi sürerken, kaza sebebiyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. O anlar havadan dron ile görüntülenirken, refüje saplanan tır kurtarıcıyla bulunduğu yerden alındı. - BURSA