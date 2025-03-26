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Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tırın Altına Girdi: Sürücü Ağır Yaralı

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tırın Altına Girdi: Sürücü Ağır Yaralı
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Bursa'da Yıldırım ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tırın altına girdi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, olay anı kameralarca kaydedildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tırın altına girdiği kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza anı kameraya anbean yansıdı.

Olay, Yıldırım ilçesinde Yakın Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. idaresindeki 16 EK 629 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tırın altına girdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücü B.K.'yi araçtan çıkararak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol, bir süre tek şeritten trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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