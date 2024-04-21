Bursa'da kontrolden çıkan otomobil ters şeride girdi. Facianın eşiğinden dönüldüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir anda ters şeride girdi. Facianın eşiğinden dönülen dakikalar, anbean bir taksi aracının kamerasına yansıdı. Olayda, şans eseri kimse yara almadı. - BURSA