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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak taklalar atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak karşı şeride geçti.

Kaza, 10.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücü Ö.Ö. (46) yönetimindeki 16 E 3639 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje ardından aydınlatma direğine çarpıp taklalar atarak karşı yöne geçti. Kaza sonucu ters dönen araçtaki sürücü yaralandı. Yaralı 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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