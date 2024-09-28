Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: İki Yaralı

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: İki Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüjdeki ağaçlara ve reklam panosuna çarparak karşı şeride uçtu. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüj da bulunan ağaçları ve reklam panosunu devirerek karşı şeride uçtu.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Ö. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüj da bulunan reklam panosu ile ağaçları devirerek karşı şeride uçtu. Otomobil çarpmanın şiddetiyle takla atarken otomobilde bulunan sürücü Kemal Ö. ve yolcu Mustafa P. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonrası olay yeri savaş alanına dönerken olay yerinde ekipler geniş çaplı temiz çalışması yaptı. Karşı şeritten başka bir aracın gelmemesi büyük bir faciayı önledi..

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yıldırım Otomobil 3-sayfa İtfaiye trafik bursa Yaşam Kaza

Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!

İşte kanlı saldırı emrini verdiği an!

 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu

İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu

 Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu

Parkta silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
Yok böyle maç! Nuri Şahin'in öğrencilerinden müthiş geri dönüş

Almanya'da futbol dersi veriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });