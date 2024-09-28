Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: İki Yaralı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüj da bulunan ağaçları ve reklam panosunu devirerek karşı şeride uçtu.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Ö. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüj da bulunan reklam panosu ile ağaçları devirerek karşı şeride uçtu. Otomobil çarpmanın şiddetiyle takla atarken otomobilde bulunan sürücü Kemal Ö. ve yolcu Mustafa P. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonrası olay yeri savaş alanına dönerken olay yerinde ekipler geniş çaplı temiz çalışması yaptı. Karşı şeritten başka bir aracın gelmemesi büyük bir faciayı önledi..

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA