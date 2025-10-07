Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gemlik Terminal Yolu üzerindeki termal tesis önünde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan 3 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA