Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Olayda 3 kişi yaralandı, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kaza, Gemlik Terminal Yolu üzerindeki termal tesis önünde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan 3 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
