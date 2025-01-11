Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Eren S. idaresindeki 16 H 1520 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün idaresinden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil, yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada, Mehmet Eren S. ile araçta yolcu konumunda bulunan Buse Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulans ile İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA