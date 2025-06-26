Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla atan otomobildeki karı-koca kazayı yara almadan atlatırken, olay anı araç içi kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak ters yöne geçti. Takla atan araçta bulunan karı-koca kazayı yara almadan atlatırken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yol kenarındaki demir bariyerleri aşan otomobil, ters yöne geçerek takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan karı-koca, çevredeki vatandaşların yardımıyla kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan çift, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise başka bir aracın, araç içi kamerasına anbean yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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