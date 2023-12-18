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Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı

18 Aralık 2023 14:23 Güncelleme: 14:25 Abone Ol

Bursa'da bir otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı ve takla attı. Araçtaki 4 kişi ise burnu bile kanamadan dışarı çıktı.