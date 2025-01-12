Bursa'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu: 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 00.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan Batuhan O. yönetimindeki 16 ATE 968 plakalı otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak taklalar atarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu yan duran otomobilde sürücü Batuhan O. ile yolcular Fatih Ö. ile Hasan Berksan M. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.