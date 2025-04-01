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Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Su Kanalına Devrildi: 2 Yaralı

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Su Kanalına Devrildi: 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Habil B. (20) yönetimindeki 16 AEE 24 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç yağmur suyu kanalına devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Mine K. (20) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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