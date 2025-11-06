Haberler

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetini öğrenen kadının kullandığı otomobil kontrolü kaybederek şarampole düştü. Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Akhisar Mahallesindeki yeni açılan stabilize yol üzerinde meydana geldi.

Emrullah T.(35) eşi Ayşe T.'ye (30) araç kullanmayı öğretmek için 57 ABA 885 plakalı otomobili verdi. Kadın yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Taklalar atan otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi Emrullah T. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIsmAil:

Son 3 yıldır kaybettikten sonra Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle çalışmak gerçekten harikaydı. Şimdi kaybettiğim parayı geri kazanıp 393.000 dolar kazandım. Ticaret becerileri birinci sınıf ve size tavsiyem, denemeniz, pişman olmayacaksınız. Kripto dünyanızı büyütmek için ona Telegram üzerinden (Nildatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Ayarları bozulmuş hakaret otomatı

Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri Erdoğan'ı çok kızdırdı
Kan donduran tanık ifadelerinin ardından Güllü'nün kızı yeniden savcılığa çağrıldı

Kan donduran mesajlar sonrası Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL

Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.