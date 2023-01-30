Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 ağır yaralı 3. Sayfa Haberleri Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü, park halindeki araçlara çarptı. Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü, park halindeki araçlara çarptı. 19 yaşındaki sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, 3 araç kullanılamaz hale geldi. Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kübra Öztürk yönetimindeki 16 AJN 627 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, park halindeki 16 K 40309 plakalı kamyonet ile 16 ARA 417 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan araçlar bir apartmanın girişine savrularak durabildi. Kazayı gören çevredekiler 19 yaşındaki sürücünün yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ambulansa taşınan sürücü Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlatırken, bina sakinleri yaşadığı şoku üzerlerinden atmaya çalıştı. Öte yandan, hastaneye kaldırılan genç yaştaki sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Bursa 3. Sayfa Haberler

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