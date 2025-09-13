Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Direğe Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yönlendirme tabelasının direğine çarptı; sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında İnegöl ile Alanyurt'u birbirine bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Ahıska Türkü Makhemud Nazhibow(31) yönetimindeki WWE-2RR3 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme tabelasının direğine çarptı. Sürücü araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kaza yerine 112, Polis ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun çaba sonucu sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardılar. Yaralı Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen sürücü Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA