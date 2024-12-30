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Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Demir Bariyerlere Saplandı: 1 Yaralı

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Demir Bariyerlere Saplandı: 1 Yaralı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki demir bariyerlere saplandı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan demir bariyerlere saplandı. Yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Cumalıkızık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz İ. idaresindeki 16 AGK 727 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere ok gibi saplandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yolda trafik kaza sebebiyle iki şeritten sağlanırken, kaza yapan otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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