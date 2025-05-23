Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçeye Uçtu: 1 Yaralı

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçeye Uçtu: 1 Yaralı
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Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle yol kenarındaki bir bahçeye uçtu. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücüye itfaiye ekipleri müdahale ederek kurtardı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu : 1 yaralı

BURSA - Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybedip kontrolden çıkan sürücü bahçeye uçtu. Araçta sıkışan sürücünün yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu üzerinde 16 BHY plakalı aracıyla seyir halinde olan Abdullah A., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bir yapının bahçesine uçtu. Kazayı görenler 112 ekiplerini arayıp ihbarda bulunurken, araçta sıkışan sürücünün de yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı adamı sıkıştığı araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan sürücü ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER DEMİR - 3.Sayfa
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