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Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Alev Aldı

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Alev Aldı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir sitenin koruma duvarına çarptı ve alev aldı. Araçtaki iki kişi son anda kurtulurken, itfaiye alevleri söndürdü. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Bursa'da seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkınca bir sitenin koruma duvarına çarptı. Alev alan araçta bulunan 2 kişi son anda kurtulurken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kısa sürede söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya mevkiinde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan sürücü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp bir sitenin koruma duvarına çarptı. Kazanın etkisiyle motor kısmından alev alan araçtaki 2 kişi otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak canlarını son anda kurtuldu. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alev alan otomobil söndürülürken, sağlık ekipleri ise yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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